Neue Mobilfunkmarke Amiva mit Herz und Verantwortungsbewusstsein

Die neue Marke Amiva betritt den Mobilfunkmarkt - und möchte gegen den Trend nicht als Discounter, sondern als nahbares, menschliches Unternehmen bekannt werden. Der neue Markenname ist der wichtigste Schritt der jüngeren Unternehmensgeschichte, der mit einem Management-Buyout bei Tele2 Deutschland seinen Anfang nahm: Ende 2020 hatten Steffen von Alberti, Roland Zimmer und Thorsten von der Stück das Unternehmen, das ihnen als jahrelange Mitarbeiter ans Herz gewachsen war, dem schwedischen Tele2-AB-Konzern abgekauft, um völlig unabhängig zu sein und Mobilfunk so zu machen, wie sie es richtig finden: weg vom Billiganbieter, hin zu gesellschaftlicher Verantwortung.Aus diesem Grund haben die Inhaber direkt nach der Loslösung vom schwedischen Mutterkonzern die Spendentarife ins Leben gerufen, die Menschen verbinden und gleichzeitig soziale und ökologische Projekte unterstützen. Für jeden neu abgeschlossenen Mobilfunkvertrag überweist Amiva monatlich einen Euro an eine von vier gemeinnützigen Organisationen: Deutschland Forstet Auf gUG, Deutschland summt! (Stiftung für Mensch und Umwelt), Tafel Deutschland e.V. und SOS-Kinderdorf e.V.Im ersten Jahr kamen so schon ca. 35.000 Euro zusammen, Ende 2022 war es schon fast das Dreifache. "Wir möchten, dass dieser Betrag weiterwächst, deshalb hoffen wir, dass nach dem Markenwechsel noch viel mehr Menschen Teil von Amiva werden. Für den Einzelnen ist es nur ein kleiner Beitrag, in der Gemeinschaft kommt viel zusammen", erklärt Roland Zimmer.Amiva unterstützt die Spendenpartner zusätzlich auch im Rahmen von gemeinsamen Aktionen: So lernten die Amiva-Mitarbeitenden z.B. alles Wissenswerte in einem Bienenworkshop oder haben unter Anleitung von Förstern in 2022 insgesamt 2.022 Bäume gepflanzt.Auch wenn der Markenname neu ist: Das Team hinter Amiva kann auf die Erfahrung von 25 Jahren Tele2 Deutschland zurückgreifen, auch die Telefonie über das D-Netz, das von Vodafone bereitgestellt wird, läuft so weiter. Tele2-Mobilfunkkunden müssen nichts tun, sie telefonieren einfach mit Amiva weiter.Amiva glaubt an Werte, Amiva lebt WerteAmiva ist ein kleines, inhabergeführtes Unternehmen, das überzeugt ist, dass jeder von uns mit kleinen Beiträgen Großes bewirken kann. "Wir glauben an eine Zukunft, in der unsere Verantwortung als Unternehmen weit über die technische Leistung hinausgeht und wir unseren Kund:innen eine Verbindung anbieten, die auf Werten wie Vertrauen, Nähe und Gemeinschaft basiert", erläutert Thorsten von der Stück. "Wir sind der Überzeugung, dass wir gemeinsam einen großen Beitrag für unsere Umwelt und Gesellschaft leisten können."Die Marke geht noch einen Schritt weiter und bietet Monatstarife an, um ihren Kunden die Freiheit zu geben, jederzeit zu entscheiden, ob sie weiterhin Teil der Amiva-Community sein möchten. "Für uns geht es nicht darum, jemanden, der uns noch gar nicht kennt, zwei Jahre lang an uns zu binden", so Steffen von Alberti. "Wir möchten eine Beziehung auf Augenhöhe aufbauen und unser Bestes geben, um unseren Kund:innen zu zeigen, dass sie Teil von etwas Größerem sind".Im Einklang mit ihren Werten, arbeitet Amiva am eigenen ökologischen Fußabdruck. Das Unternehmen und die Produkte sind bereits klimaneutral. Die Emissionen, die noch nicht reduziert werden können, gleicht Amiva durch die Unterstützung zertifizierter Klimaschutzprojekte aus. Das Ziel ist es jedoch, den CO2-Ausstoß weiter zu minimieren.Um die Marke zu launchen, setzt Amiva auf eine breit angelegte Kampagne auf allen relevanten Kanälen, darunter ein Werbespot, der in Zusammenarbeit mit der preisgekrönten Regisseurin Sarah Fürstenberg entstanden ist und mit emotionalen Kurzgeschichten erzählt, wie man mit kleinen Dingen Großes bewirken kann. "Wir wollen zeigen, dass man als Mobilfunkanbieter nicht nur über Technologie und Preise sprechen muss, sondern auch über Werte, die wirklich zählen", sind sich die drei Inhaber einig.Weitere Informationen finden Sie unter:www.amiva.deAbbinderAmiva ist eine Marke der STROTH Telecom GmbH, die sich durch ein Management-Buyout in 2020 von dem schwedischen Tele2 AB-Konzern gelöst hat und seitdem unabhängig agiert. Dahinter stehen die drei Inhaber und Branchen-Experten Thorsten von der Stück, Steffen von Alberti und Roland Zimmer. Amiva steht für einen nachhaltigen Strategiewechsel in der Telekommunikations-Branche, der auf den Werten Nachhaltigkeit, sozialer Verantwortung, Transparenz, Nahbarkeit und Kommunikation auf Augenhöhe mit Kund:innen wie Mitarbeitenden beruht.