Neue Maßstäbe für Lithium-Batterie-Langzeit-Energiespeicher - Weltpremiere der Mr. Flagship-Serie von EVE Energy

Huizhou, China (ots/PRNewswire) -Im Rahmen der weltweiten Verpflichtung zu Kohlenstoffspitzen und Kohlenstoffneutralität ist die Nachfrage nach groß angelegten Langzeit-Energiespeichern stärker geworden.EVE Energy hat seine CTT-Technologie bereits im Oktober 2022 vorgestellt und gehört zu den Pionieren auf dem Gebiet der Lithium-Batterie-Langzeit-Energiespeicherung.Wie gelingt der Durchbruch bei der Energiespeicherung in Lithium-Batterien mit langer Lebensdauer? Am 25. Januar 2024 veranstaltete EVE Energy eine Online-Veröffentlichungskonferenz für seine Mr.-Flaggschiff-Serie mit dem Thema „Zuverlässige Energiespeicherung mit den großen Batterien von EVE Energy" und enthüllte seine Mr.-Big-Batteriezelle und sein Mr.-Giant-System.Die Batteriezelle Mr. Big hat eine hohe Kapazität von bis zu 628Ah und nutzt die High-Speed-Stacking-Technologie der dritten Generation, die eine Energieeffizienz von 96% ermöglicht. Das Mr. Giant-System nutzt einen 20-Fuß-Standardcontainer und bietet eine Energiekapazität von 5 MWh und eine hohe Energieeffizienz von 95%.Dr. Yuan Dingding, Technischer Leiter der LFP-Batterieabteilung von EVE Energy, erklärte, dass die neu veröffentlichte Mr. Flagship-Serie auf elektrochemischer Technologie und Theorien basiert und innovative Technologien wie die Stromabnahme, die 3T-Technologie und den 14μm-Separator umfasst, die einen minimalen Wärmeverlust zwischen Lade- und Entladezyklen ermöglichen. Die Produkte sind „effizienter, einfacher und sicherer", was zu einer neuen Definition von ESS (Energiespeichersystemen) führt und den Anforderungen der Entwicklung von Energiespeichern in großem Maßstab und mit langer Lebensdauer gerecht wird.- Die Batterie hat ihre Berechtigung: Selbst eine Steigerung der Energieeffizienz um 1 % auf der Grundlage elektrochemischer Prinzipien ist von BedeutungBerechnungen zufolge führt eine Steigerung der Energieeffizienz um 1 % zu einer Erhöhung der Betriebseinnahmen der Kunden um 3,6 Millionen RMB über den gesamten Lebenszyklus.Um die Energieeffizienz zu verbessern und die Rentabilität der Kunden zu erhöhen, behält das Forschungs- und Entwicklungsteam von EVE Energy den Forschergeist der Wissenschaftler bei und übernimmt die Führung bei der Entwicklung eines innovativen Modells der elektrochemischen Stromabnahme in der Industrie, das auf dem Prinzip der Elektrochemie beruht. In diesem Prozess hat das Forschungs- und Entwicklungsteam von EVE Energy Batteriefahnen und -pole mit Positionen und Größen im „Goldenen Schnitt" geschaffen, die wie eine „Schnellstraße" für die Elektronik wirken und einen Durchbruch bei der Energieeffizienz ermöglichen.Die Batterie hat ihre Lebensberechtigung, und wir stellen jede Batterie immer mit Ehrfurcht her. Dies ist die Unternehmenskultur von EVE Energy.- Wir garantieren eine langfristige Energieversorgung und erreichen die Wiederherstellung der Erde bei jeder Ladung und Entladung.Um das Problem der Temperaturgleichmäßigkeit bei großen Batterievolumina zu lösen, hat EVE Energy die 3T-Technologie entwickelt, die eine der Kerntechnologien der Mr. Flagship-Serie ist.Laut Yuan Dingding stammt die Inspiration für die revolutionäre 3T-Technologie aus dem Science-Fiction-Klassiker The Three-Body Problem. In dem Buch gibt es eine Waffe namens zweidimensionale Folie, die den dreidimensionalen Raum in einen zweidimensionalen Raum verwandelt. Diese Idee inspirierte das F&E-Team.EVE Energy baute „zweidimensionale Folien" in seine Batterien ein, um die Wärmediffusion im dreidimensionalen Raum während des Lade-/Entladezyklus der Batterien in einen Wärmeaustausch im zweidimensionalen Raum umzuwandeln. Damit wurde das Problem der Wärmeerzeugung bei Batterien mit großer Kapazität erfolgreich gelöst und die Energieeffizienz von Batterien und Systemen verbessert.Die 3T-Technologie hat den Temperaturunterschied bei Mr. Big-Batterien von 8°C auf 1,5°C reduziert. Sie ermöglicht den Mr. Giant-Systemen eine Energieeffizienz von bis zu 95 %, wobei die Temperaturunterschiede auf unter 3 °C geregelt werden und die Höchsttemperatur um 5 °C sinkt.Mit den kontinuierlichen Fortschritten in der Lithiumbatterietechnologie werden optimierte Energiespeicherlösungen das volle Potenzial von PV-Strom freisetzen, eine stabile Stromversorgung über Tag und Nacht gewährleisten und zur Wiederherstellung der Erde beitragen.- Aufbau des Kerns der „zuverlässigen Energiespeicherung mit den großen Batterien von EVE Energy", um die Welt in die Ära der groß angelegten Energiespeicherung zu führen.Basierend auf der Ehrfurcht vor Batterien hält EVE Energy konsequent an seinem ursprünglichen Anspruch fest und nimmt jedes Produkt ernst.Im Vergleich zur herkömmlichen Lösung mit 314Ah hat das Mr. Big integrierte System mit einer Kapazität von 628Ah die Anzahl der Batteriezellen um 50% reduziert; in Bezug auf das Packungsdesign wurde das integrale Großpack-Design übernommen, um die Anzahl der Schweißpunkte, Stahlbänder und Endplatten um 50% zu reduzieren; auf Systemebene wurde die Anzahl der Informationssammelpunkte und Kabel um 50% reduziert.Die Prozessinnovation stand schon immer im Mittelpunkt der technologischen Innovation von EVE Energy. Die 14μm-Separatoren, die EVE Energy für seine Mr. Flagship-Serie ausgewählt hat, haben beispielsweise eine Dicke, die weit über dem Industriestandard liegt, und verbessern die Sicherheitsleistung von Batterien deutlich.Laut Yuan Dingding hat diese speziell beschichtete Separatortechnologie eine hervorragende thermische Abschaltwirkung. Wenn die Temperatur einen kritischen Wert erreicht, schmelzen die Beschichtungspartikel und vermeiden potenzielle Gefahren. Darüber hinaus wird eine doppelseitige Beschichtung durchgeführt, um die Sicherheit der Separatoren zu erhöhen.Als erstes Unternehmen, das die Mr. Flagship Series einführte und eine rasche Massenproduktion erreichte, hat EVE Energy einen bedeutenden Sprung in der Energiespeichertechnologie vollzogen. Dieser Fortschritt wird den Wandel der Gesellschaft hin zu einer saubereren, effizienteren und nachhaltigeren Energiespeicherung effektiv vorantreiben und die Welt in die Ära der großtechnischen Energiespeicherung führen.