Neue Küche für die NATO

Geilenkirchen-Teveren (ots) -Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) realisiert derzeit eine neue Küche auf der Air-Base Geilenkirchen-Teveren. Finanziert wird das Projekt von der NATO.Anfang April fand das Richtfest für die neue Küche auf der NATO Air-Base Geilenkirchen-Teveren statt. Vertreter und Vertreterinnen der NATO, der Bundeswehr, der Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen, des BLB NRW und der Büros und Firmen lobten das tolle Zusammenwirken aller Beteiligten und den guten Fortschritt der Arbeiten.Neubau wirtschaftlicher als SanierungSeit mehr als 40 Jahren verpflegt die alte Küche "Rotodome" die Soldatinnen und Soldaten sowie die zivilen Beschäftigten auf der Air-Base. Mehrfach wurde das Gebäude in dieser Zeit erweitert und umgebaut, um es den sich verändernden Bedarfen anzupassen. "Um auch künftig den Menschen auf dem Platz eine moderne und auf die heutigen Anforderungen abgestimmte Küche bieten zu können, schafft der BLB NRW mit einem neuen Gebäude die notwendige Infrastruktur", so BLB NRW-Niederlassungsleiterin Tina Daliri. Eine Machbarkeitsstudie hatte ergeben, dass ein Neubau wirtschaftlicher als eine erneute Sanierung ist. Das Dach besteht aus einer Spannbetondecke mit einer Tragweite von elf Metern. Somit kann die Kantine stützenfrei bleiben und wird künftig auch für Veranstaltungen genutzt. "So eine Kaserne ist wie eine Stadt: Unsere Architekten und Architektinnen sind Stadtplaner und Konstrukteure im Detail zugleich.", betont Geschäftsbereichsleiter Lutz Grimsel des BLB NRW.So freuen sich die militärischen Einheiten auf ihre neue Küche mit großen Fenstern, modernen Farbschemata und einer großartigen Landschaftsgestaltung entlang der Außenseite. Knapp 30 Angestellte werden künftig dafür sorgen, dass jedes Jahr etwa 18.000 Flugmahlzeiten, 120.000 Mittagessen und 15.000 Frühstücke von hoher Qualität ausgegeben werden.Baumaßnahme läuft planmäßigFinanzpräsident Helmut Heitkamp von der Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen: "Jeder, der schon mal mit leerem Bauch arbeiten musste, weiß: Das macht nicht nur keinen Spaß, sondern man ist auch deutlich weniger belastbar und aufmerksam. Deshalb freue ich mich, dass wir als fachaufsichtsführende Ebene den Bau dieses wertvollen und wichtigen Küchengebäudes begleiten dürfen." Wenn alles nach Plan läuft, sollen Ende 2024 oder Anfang 2025 in den Töpfen die ersten Gerichte für die Beschäftigten und Flugbesatzungen köcheln.Über den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW): Der BLB NRW ist Eigentümer und Vermieter fast aller Immobilien des Landes Nordrhein-Westfalen. Mit rund 4.100 Gebäuden, einer Mietfläche von etwa 10,3 Millionen Quadratmetern und jährlichen Mieterlösen von rund 1,5 Milliarden Euro verantwortet der BLB NRW eines der größten Immobilienportfolios Europas. Seine Dienstleistungen umfassen unter anderem die Bereiche Entwicklung und Planung, Bau und Modernisierung sowie Bewirtschaftung und Verkauf von technisch und architektonisch hoch komplexen Immobilien. Darüber hinaus plant und realisiert der BLB NRW im Rahmen des Bundesbaus die zivilen und militärischen Baumaßnahmen der Bundesrepublik Deutschland in Nordrhein-Westfalen. Der BLB NRW beschäftigt mehr als 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an acht Standorten. Weitere Informationen unter www.blb.nrw.deDer Bundesbau: Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW plant, baut und unterhält in Nordrhein-Westfalen Gebäude für zivile Einrichtungen des Bundes, für die Bundeswehr, die NATO und verbündete ausländische Streitkräfte. Dabei bildet er ein Team mit der Bauabteilung in der Oberfinanzdirektion NRW (OFD NRW) als Fachaufsicht. Rund 340 Beschäftige im BLB NRW sind für den Bundesbau im Einsatz.Fotos der Veranstaltung finden Sie auf unserer Internetseite unter dem folgenden Link: Neue Küche für die NATO (nrw.de) (https://www.blb.nrw.de/presse/pressemeldungen/pressedetails/neue-kueche-fuer-die-nato)Pressekontakt:Bernd KlassTelefon: 0241 43510586Mobil: 0172 2188530Mailadresse: presse@blb.nrw.deOriginal-Content von: BLB - Bau- u. Liegenschaftsbetrieb NRW, übermittelt durch news aktuell