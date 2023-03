Schlüchtern (ots) -Bien-Zenker, einer der größten Fertighaushersteller Europas mit Sitz in Schlüchtern (https://www.bien-zenker.de), hat zum Start des neuen KfW-Förderprogramms "Klimafreundlicher Neubau" (KFN) für seine Baufamilien alle Voraussetzungen für den Erhalt der neuen KfW-Förderung geschaffen. So können Bien-Zenker Bauherren über die KfW seit dem 1. März 2023 bis zu 150.000 Euro als zinsgünstigen Kredit für ihr Bien-Zenker Effizienzhaus 40 mit QNG-Zertifikat in Anspruch nehmen. Oder bis zu 100.000 Euro Förderkredit ohne QNG-Zertifikat, wenn ihr Haus auch dem Effizienzhaus 40-Standard entspricht und über den gesamten Lebenszyklus den geforderten Grenzwert an CO2-Emissionen nicht überschreitet. Die QNG-Zertifizierung ist aufgrund der hohen Anforderungen nur für schlüsselfertige Bien-Zenker Häuser und Häuser mit Bien-Zenker Materialpaket möglich, bei denen auch die Gründung über Bien-Zenker beauftragt wird. Eine Förderung für Häuser ohne QNG-Zertifizierung ist auch für Bauvorhaben möglich, bei denen die Bauherren einen Teil der Ausbauarbeiten selbst übernehmen. Welche Eigenleistungen möglich sind und wie sie umgesetzt werden müssen, um die Förderung zu erhalten, klären die Bien-Zenker Fachberater mit den Bauherren jeweils individuell anhand des konkreten Bauvorhabens."Für viele Baufamilien ist die staatliche Förderung ein wichtiger Bestandteil ihrer Baufinanzierung", erklärt Friedemann Born, Geschäftsbereichsleiter Vertrieb bei Bien-Zenker. "Das gilt natürlich auch für Baufamilien, die nicht schlüsselfertig und ohne QNG-Nachhaltigkeitszertifizierung bauen möchten. Sie sind zuletzt leer ausgegangen und deshalb freut es uns umso mehr, dass wir ihnen die Voraussetzungen bieten können, diese Förderung in Anspruch zu nehmen." Allerdings mahnt Born zur Vorsicht: "Unter Umständen sind zur Erfüllung der Förderkriterien zusätzliche Investitionen in das Haus notwendig, die den Fördervorteil wieder auffressen. Deshalb prüfen unsere Hausberater und Finanzierungsexperten gemeinsam mit den Bauherren jeweils individuell, ob sich die Förderung für sie lohnt."Mehr Informationen zum neuen Förderprogramm, den Voraussetzungen und wie Bien-Zenker Bauherren die Förderung beantragen können, finden Interessenten auf der Bien-Zenker Website https://go.bien-zenker.de/kfw-foerderung.Über Bien-ZenkerDie Bien-Zenker GmbH zählt zu den größten Fertighausherstellern in Europa. Das Unternehmen kann mit rund 80.000 gebauten Häusern und einer über 115-jährigen Unternehmensgeschichte auf eine breite Erfahrung im Holzfertighausbau zurückgreifen. Das mittelständische Hausbauunternehmen beschäftigt über 700 Mitarbeiter. Mit der Beteiligung am Global Compact der Vereinten Nationen unterstreicht Bien-Zenker seit Ende 2021 sein Engagement für Mensch und Umwelt. Bien-Zenker ist mit eigenen Vertriebsstützpunkten in ganz Deutschland vertreten. Die Häuser von Bien-Zenker bieten eine technisch größtmögliche Energieeffizienz. Die individuell gestaltbaren Häuser werden in unterschiedlichen Baustilen gefertigt, die auf die mittleren bis gehobenen Preisklassen ausgerichtet sind. Alle Häuser der Marke werden im eigenen Hausbauwerk im hessischen Schlüchtern gefertigt. Sie unterliegen den hohen Qualitätsanforderungen der Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau. Bien-Zenker zählt darüber hinaus zu den innovativsten Unternehmen der Branche. Als erster Fertighausanbieter hat Bien-Zenker eine App entwickelt, mit der Bauherren den Status ihres Bauprojekts, die Bauunterlagen und den direkten Draht zu ihrem Hausbauteam immer in der Tasche haben.https://go.bien-zenker.de/apphttps://www.bien-zenker.dePressekontakt:Bien-Zenker GmbH, Sven Keller, +49 6661 98-236, presse@bien-zenker.deOriginal-Content von: Bien-Zenker GmbH, übermittelt durch news aktuell