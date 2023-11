Neue Grifols-Lösung erleichtert Kompatibilitätstests vor Transfusionen bei Patienten mit Multiplem Myelom

Weitere Suchergebnisse zu "Grifols":

Barcelona, Spanien (ots) -· Grifols sCD38 ist das branchenweit erste lösliche rekombinante Protein zur Vermeidung von Störungen, die die Krebstherapie Daratumumab bei kritischen Bluttransfusionstests verursacht.· Die Lösung verhindert, dass Daratumumab, dessen Zielprotein das CD38-Protein auf Krebszellen ist, sich an dieses spezifische Protein auf roten Blutkörperchen bindet und die Kompatibilitätstests vor der Transfusion beeinträchtigt.· Grifols sCD38 hat das CE-Zeichen erhalten und ist ein weiteres Beispiel für das Engagement des Unternehmens, die Sicherheit der weltweiten Blutversorgung zu gewährleisten.Grifols (MCE: GRF, MCE: GRF.P NASDAQ: GRFS), einer der weltweit führenden Hersteller von aus Plasma gewonnenen Arzneimitteln und innovativen diagnostischen Lösungen, führt die neue Grifols sCD38-Lösung in den Markt ein. Dabei handelt es sich um das branchenweit erste lösliche rekombinante Protein, das entwickelt wurde, um Anti-CD38-Antikörper bei Patienten mit Multiplem Myelom, die eine Daratumumab-Therapie erhalten, zu blockieren. So werden schnelle und genaue Bluttransfusionstests gewährleistet, die für die richtige Behandlung entscheidend sind.Daratumumab ist ein CD38-gerichteter monoklonaler Antikörper zur Behandlung des Multiplen Myeloms. Während der Behandlung bindet sich das Medikament jedoch an das CD38-Protein auf roten Blutkörperchen an und kann die Ergebnisse wichtiger Bluttests vor einer Transfusion verändern. Dies kann lebensrettende Transfusionen für diese Patienten verzögern.Der neuartige Ansatz von Grifols sCD38 ermöglicht einen nahtloseren Screening-, Identifizierungs- und Crossmatching-Prozess, wenn das DG-Gel-System von Grifols zur Durchführung von Kompatibilitätstests vor Transfusionen verwendet wird. Bei Verwendung dieser Lösung erhalten die Labore im Vergleich zu den derzeitigen Alternativlösungen ein besseres klinisches Bild bei geringerem Aufwand."Wir freuen uns, die Einführung von Grifols sCD38 anzukündigen, die erste Lösung ihrer Art, die den Prozess der Bluttransfusionstests durch eine einfache, nahtlose Methodik erleichtert", sagte Antonio Martínez, Präsident der Grifols Business Unit Diagnostic. "Die Zertifizierung von Grifols sCD38 bietet eine zuverlässige und effiziente Lösung, um genaue und konsistente Ergebnisse zu gewährleisten. Gleichzeitig unterstreicht die Zertifizierung das kontinuierliche Engagement von Grifols für die Innovation der Bluttransfusionssicherheit."Die sCD38-Lösung von Grifols hat die CE-Kennzeichnung erhalten und wird nach Abschluss aller zusätzlichen Registrierungs- und Anmeldeanforderungen in bestimmten Märkten erhältlich sein.Über das DG-Gel-SystemDie Geräte und Reagenzien des DG-Gel-Systems nutzen die DG-Gel-Card-Technologie, um Labore bei der Rationalisierung von Kompatibilitätstests vor Transfusionen zu unterstützen und das erweiterte Phänotyp-Profil auf die Bedürfnisse jedes Patienten abzustimmen. Zu den Reagenzien des DG-Gel-Systems gehören umfassende DG-Gel-Kartenprofile, Reagenzoptionen für rote Blutkörperchen und komplette Flüssigantiseren.Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.diagnostic.grifols.com/en/dg-gel-systemÜber GrifolsGrifols ist ein globales Gesundheitsunternehmen, das 1909 in Barcelona gegründet wurde und sich für die Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Menschen weltweit einsetzt. Das Unternehmen ist führend im Bereich der aus Plasma gewonnenen Arzneimittel und der Transfusionsmedizin und entwickelt, produziert und bietet innovative Gesundheitsdienstleistungen und -lösungen in mehr als 110 Ländern an.Die Bedürfnisse der Patienten und das ständig wachsende Wissen von Grifols über viele chronische, seltene und weit verbreitete Krankheiten, die manchmal lebensbedrohlich sind, treiben unsere Innovationen bei plasmabasierten Therapien und anderen biopharmazeutischen Produkten zur Verbesserung der Lebensqualität voran. Grifols konzentriert sich auf die Behandlung von Krankheiten in einem breiten Spektrum von Therapiebereichen: Immunologie, Hepatologie und Intensivmedizin, Pulmonologie, Hämatologie, Neurologie und Infektionskrankheiten.Als Pionier in der Plasmabranche baut Grifols sein Netz von Spendezentren weiter aus, das mit mehr 390 Zentren in Nordamerika, Europa, Afrika, dem Nahen Osten und China das größte der Welt ist.Als anerkannter Marktführer in der Transfusionsmedizin bietet Grifols ein umfassendes Portfolio an Lösungen zur Verbesserung der Sicherheit von der Spende bis zur Transfusion sowie klinische Diagnosetechnologien. Grifols liefert hochwertige biologische Produkte für die biowissenschaftliche Forschung, klinische Studien und die Herstellung pharmazeutischer und diagnostischer Produkte. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Hilfsmittel, Informationen und Dienstleistungen, die es Krankenhäusern, Apotheken und Angehörigen der Gesundheitsberufe ermöglichen, auf effiziente Weise eine fachgerechte medizinische Versorgung zu gewährleisten.Grifols, mit mehr als 24.000 Mitarbeitern in mehr als 30 Ländern und Regionen, hat sich einem nachhaltigen Geschäftsmodell verschrieben, das den Standard für kontinuierliche Innovation, Qualität, Sicherheit und ethische Führung setzt.Im Jahr 2022 belief sich der wirtschaftliche Effekt von Grifols in seinen Hauptgeschäftsländern auf 9,6 Milliarden Euro. Das Unternehmen schuf außerdem 193.000 Arbeitsplätze, einschließlich indirekter und induzierter Arbeitsplätze.Die A-Aktien des Unternehmens sind an der spanischen Börse notiert, wo sie Teil des Ibex-35 sind (MCE:GRF). Original-Content von: Grifols, übermittelt durch news aktuell