Neue GLS Banking App: Nachhaltige Bank in der Tasche entfaltet volle Wirkung

Bochum (ots) -Einzigartig, nachhaltig und digital: Die neue GLS Banking App ist da. Sie bietet schnelle Services, intuitive Bedienung und überraschende Features. Vor allem aber führt die nachhaltige Bank in der Tasche zusammen, was seit fast 50 Jahren Kern der GLS Bank ist: Wirkung und Banking."Dass wir unsere sozial-ökologische Wirkung in diesem Umfang in einer modernen Banking App sichtbar machen, ist einzigartig", sagt Dr. Jens Heidingsfelder aus der Abteilung Wirkungstransparenz der GLS Bank und erläutert dies anhand eines Beispiels: "Unsere künftigen Privatkund*innen eröffnen in weniger als zehn Minuten ein Girokonto und können sofort mit dem Bankgeschäft starten, denn sie erhalten ihre Anmeldedaten digital. Bei der Kontoeröffnung können sie GLS Anteile wählen und sehen, wie die Welt mit ihrem Geld nachhaltiger wird: In einer Illustration wächst die Anzahl der Felder, Windräder und Solarmodule mit jedem Anteil." Das veranschaulicht, was die GLS Bank einzigartig macht: Geld wird in nachhaltige Projekte investiert und die Kund*innen entscheiden, in welcher Branche dies bevorzugt erfolgt.Kund*innen erleben 100 % WirksamkeitDie GLS Banking App hat einen eigenen Bereich "Wirkung", in dem Nutzer*innen konkret erfahren können, wo ihr Geld wirkt: Berichte und Bilder von finanzierten Projekten sowie eine Landkarte mit nachhaltig agierenden Unternehmen machen kurz und anschaulich erlebbar, wofür das Geld der GLS Gemeinschaft eingesetzt wird. Für jede Branche wird außerdem ein Zukunftsbild präsentiert, das die jeweiligen Ziele und Werte der GLS Bank erläutert.In die Zukunft investierenAuch der digitale Anlage-Assistent GLS onlineInvest ist in die App integriert - ein weiteres Beispiel für die gelungene Verbindung von nachhaltig und digital. Durch kurze, gezielte Fragen wird ein Portfolio mit wirkungsvollen Fonds ausgewählt.Gemeinsame App-Entwicklung mit VisualVestDie GLS Bank hat die App zusammen mit der Union Investment-Tochter VisualVest entwickelt, mit der bereits GLS onlineInvest erfolgreich umgesetzt wurde. Gibran Armijo, fachlich Verantwortlicher der GLS Banking App: "Um unseren Kund*innen diese App zur Verfügung zu stellen, arbeiten GLS und VisualVest in einer großartigen Partnerschaft zusammen, in die jeder seine besonderen Kompetenzen einbringt: Bankwesen, Nachhaltigkeit, Geldanlage und App-Entwicklung." Marco Zohren, Head of IT bei VisualVest, ergänzt: "Als FinTech und Plattformanbieter haben wir Erfahrung mit der Entwicklung von nutzerfreundlichen Apps. Daher haben wir uns sehr gefreut, die gute Zusammenarbeit mit der GLS Bank bei der Entwicklung der neuen App fortzusetzen."Feedback der Kund*innen fließt in Weiterentwicklung einDas Feedback der Nutzer*innen spielt für die Weiterentwicklung eine große Rolle. "Die Community bestimmt mit, was die App als nächstes können soll", sagt Gibran Armijo. In Planung sind bereits Daueraufträge, Kartenbestellung und Terminüberweisungen. Als weitere große Schritte sind die Integration von Spenden und die optionale Anzeige des CO2-Fußabdrucks vorgesehen. Gibran Armijo: "Die neue App bringt die GLS-Welt in die Hände der Kund*innen, damit wir gemeinsam nachhaltige Wirkung erzielen."Die GLS Banking App für Android und iOS steht in den App Stores zum Download zur Verfügung.Über die GLS BankDie GLS Bank finanziert nur sozial-ökologische Unternehmen und bietet ihren 340.000 Kund*innen alle Leistungen einer modernen Bank: Girokonto, nachhaltige Fonds, Vorsorge und vieles mehr. Sie ist eine Genossenschaft mit über 100.000 Mitgliedern, bei der jede*r Anteile zeichnen und mitbestimmen kann. Ihren Sitz hat die GLS Bank in Bochum, sie unterhält bundesweit sechs weitere Standorte. www.gls.deÜber VisualVestVisualVest ist ein digitaler Vermögensverwalter. Das Unternehmen wurde 2015 als 100-prozentige Tochtergesellschaft der Union Investment Gruppe gegründet und kombiniert so die Finanzexpertise und Sicherheit einer der führenden Fondsgesellschaften Deutschlands mit der Flexibilität und Schnelligkeit eines FinTech-Start-ups. Private Anleger können ihr Geld mit VisualVest in breit gestreute Portfolios aus ETFs oder nachhaltigen Investmentfonds anlegen. Auf Basis eines wissenschaftlichen Modells wird das Chancen-Risiko-Profil der Anleger ermittelt und eine passgenaue Anlagestrategie angeboten. VisualVest ist zudem technischer Plattform-Anbieter für mehrere White-Label-Produkte. www.visualvest.de