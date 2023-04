Neue Fotodiode von ams OSRAM verbessert Leistung in Anwendungen mit sichtbarem und Infrarot-Licht

Premstätten, Österreich und München, Deutschland (ots) -- Neue Fotodiode TOPLED® D5140, SFH 2202 bietet höhere Empfindlichkeit und deutlich höhere Linearität als die derzeit auf dem Markt erhältlichen Standardfotodioden- Tragbare Geräte, die die TOPLED® D5140, SFH 2202 verwenden, können die Messung der Herzfrequenz und Sauerstoffsättigung des Blutes unter schwierigen Umgebungslichtbedingungen verbessern- Durch den Einsatz der TOPLED® D5140, SFH 2202 können Hersteller von tragbaren Geräten, die auf das Premium-Segment des Marktes abzielen, ihre Produkte durch eine überlegene Leistung bei der Messung von Vitaldaten vom Wettbewerb abhebenams OSRAM (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter von optischen Lösungen, hat die TOPLED® D5140, SFH 2202 auf den Markt gebracht. Die Fotodiode bietet im Vergleich zu bestehenden Standard-Lösungen eine verbesserte Leistung, einschließlich einer höheren Empfindlichkeit gegenüber sichtbarem Licht im grünen Bereich des Spektrums und einer höheren Linearität.Diese verbesserten Eigenschaften ermöglichen es Smartwatches, Activity Trackern und anderen tragbaren Geräten, die Herzfrequenz und die Sauerstoffsättigung des Blutes (SpO2) genauer zu messen, indem sie die Auswirkungen von Störungen durch das Umgebungslicht erheblich reduzieren und die Qualität des empfangenen optischen Signals verbessern.Dank verschiedener Optimierungen der Prozesstechnologie, mit der die Fotodioden hergestellt werden, erreicht die TOPLED® D5140, SFH 2202 laut einem internen Benchmarking von ams OSRAM eine 30-mal höhere Linearität im Infrarotspektrum als Standard-Fotodioden. Die Laborcharakterisierung zeigt außerdem eine wesentlich höhere Empfindlichkeit bei der grünen Wellenlänge, die für die Herzfrequenzmessung in der Photoplethysmographie (PPG) verwendet wird - eine Technik, bei der die Höchst- und Tiefstwerte der Lichtabsorption durch Blutgefäße erfasst werden.Beim Einsatz in PPG-Systemen ermöglicht die hochlineare TOPLED® D5140, SFH 2202 den Herstellern von tragbaren Geräten eine wesentlich höhere Genauigkeit bei der SpO2-Messung, wenn sich die Lichtintensität in der Umgebung stark oder schnell ändert. Das kommt z.B. vor, wenn Benutzer durch ein dichtes Stadtgebiet laufen oder Rad fahren und sich im Schatten hoher Gebäude bewegen.Die höhere Empfindlichkeit der TOPLED® D5140, SFH 2202 für grüne Wellenlängen verbessert die Herzfrequenzmessung, da das System mit einer geringeren LED-Lichtintensität betrieben werden kann, wodurch Strom gespart und die Batterielebensdauer verlängert wird, während gleichzeitig hochpräzise Messungen durchgeführt werden. Das speziell entwickelte Gehäuse der TOPLED® D5140, SFH 2202 mit schwarzen Seitenwänden minimiert interne Überlagerungen, was die Fehlerquote bei optischen Messungen weiter verringert, und die Stabilität der Herzfrequenzmessungen erhöht.Florian Lex, Product Marketing Manager bei ams OSRAM, sagt: "Premium-Produkte im Markt für tragbare Geräte schaffen Mehrwert, indem sie Vitaldatenmessungen liefern, denen der Anwender vertrauen kann. Durch die Beseitigung der hohen Nichtlinearität der Fotodiode, die den Betrieb von SpO2-Messschaltkreisen beeinträchtigt, ermöglicht ams OSRAM den Herstellern von Wearables, ihre Produkte zu differenzieren und sich eine höhere Premium-Positionierung auf dem wettbewerbsintensiven Markt für Active-Lifestyle-Technologieprodukte zu sichern."Die TOPLED® D5140, SFH 2202 Fotodiode ist jetzt in der Serienproduktion. Für Musteranfragen oder weitere technische Informationen besuchen Sie bitte: https://ams-osram.com/products/photodetectors/photodiodes/osram-topled-d5140-sfh-2202Pressekontakt:Hilary McGuinnessTel.: +49 151 27670184hilary.mcguinnessfernholz@ams-osram.compress@ams-osram.comams-osram.comOriginal-Content von: ams OSRAM, übermittelt durch news aktuell