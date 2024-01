Neue Entwicklungen rund um die Alphabet Inc. C Aktie: Was Anleger wissen sollten!

Die Aktie von Alphabet Inc. C wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird auf 124,16 EUR geschätzt, was einer Abweichung von -3,32% vom aktuellen Kurs entspricht.

Kursentwicklung und Analystenmeinungen

Am 04.01.2024 verzeichnete die Aktie von Alphabet Inc. C eine Kursveränderung von -0,27%. Die Gesamtentwicklung der letzten fünf Handelstage, also einer vollständigen Handelswoche, beläuft sich auf -0,92%. Dies deutet darauf [...] Hier weiterlesen