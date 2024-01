Neue Entwicklungen bei L'Oreal SA Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

Die Aktie von L’Oreal SA wird von Analysten als unterbewertet angesehen, da das wahre Kursziel um +3,15% über dem aktuellen Kurs liegt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 19.01.2024 verzeichnete die L’Oreal SA Aktie am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von 0,00%. In den letzten fünf Handelstagen und somit über eine volle Handelswoche hinweg, belief sich die Gesamtentwicklung auf +0,47%. Der Markt scheint derzeit neutral gestimmt zu sein.

Kursziel und Analystenmeinungen

Das aktuelle Kursziel für die L’Oreal SA Aktie liegt bei 439,62 EUR. Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten besagt, dass die Aktie mittelfristig ein Kurspotenzial von +3,15% bietet.

Von 7 Analysten wird die Aktie als starker Kauf eingestuft, während 12 weitere Analysten sie als Kauf bezeichnen, aber nicht euphorisch sind. 13 Experten positionieren sich neutral und bewerten die Aktie mit “halten”. Allerdings sind immer noch 2 Analysten der Meinung, dass die Aktie verkauft werden sollte, und 1 Experte geht sogar so weit zu sagen, dass die Aktie sofort verkauft werden sollte. Somit sind insgesamt 54,29% der Analysten noch optimistisch.

Guru-Rating

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” zeigt ebenfalls eine positive Einschätzung, obwohl es zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die L’Oreal SA Aktie von den Analysten als unterbewertet angesehen wird, obwohl die Meinungen hinsichtlich des Kauf- und Verkaufsverhaltens der Investoren geteilt sind.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre L'Oreal SA-Analyse von 21.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich L'Oreal SA jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur L'Oreal SA Aktie

L'Oreal SA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...