Neue Entwicklungen bei der Knorr-Bremse Aktie: Spannung steigt!

Die Aktie von Knorr-Bremse wird von Analysten als unterbewertet angesehen, und sie prognostizieren ein Kurspotenzial von +15,99%. Am 05.02.2024 verzeichnete Knorr-Bremse einen Kursrückgang von -1,77%. Das aktuelle Kursziel für Knorr-Bremse liegt bei 68,34 EUR, und das Guru-Rating bleibt konstant bei 3,70.

Die Kursentwicklung der vergangenen Handelstage zeigt einen Anstieg von +2,01%, was auf eine relative Marktoptimismus hindeutet. Die Analysten in den Bankhäusern sind über die Entwicklung optimistisch gestimmt.

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten ist, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 68,34 EUR hat, was ein Kurspotenzial von +15,99% bietet. Es gibt jedoch unterschiedliche Meinungen unter den Analysten. Während 5 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen, sehen 7 weitere Analysten sie als Kauf und 10 Experten bewerten sie neutral mit “halten”. Nur 1 Analyst empfiehlt, die Aktie zu verkaufen.

Insgesamt sind also +52,17% der Analysten immer noch optimistisch, was auf ein großes Vertrauen in die zukünftige Kursentwicklung hinweist. Zudem wurde das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” von “Guru-Rating ALT” beibehalten, was zusätzliches Vertrauen in die Aktie schafft.

