Neue Entwicklungen bei der Iberdrola Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Analysten sind der Meinung, dass die Aktie von Iberdrola derzeit unterbewertet ist und ein wahres Kursziel von 12,39 EUR hat, was einer Steigerung von +3,64% vom aktuellen Kurs entspricht.

Kursentwicklung und Marktoptimismus

Am 4. Januar 2024 verzeichnete Iberdrola eine Kurssteigerung von +1,01%. In den letzten fünf Handelstagen und der gesamten Handelswoche stieg der Kurs um +1,10%. Dies lässt den Markt derzeit relativ optimistisch erscheinen, so die Analysten.

