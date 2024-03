Neue Entwicklungen bei Foot Locker Aktien: Was bedeutet das für Investoren?

In nur drei Tagen wird das Unternehmen Foot Locker, ansässig in New York, USA, seinen Quartalsbericht für das vierte Quartal vorlegen. Aktionäre warten gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Foot Locker Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Erwarteter Umsatz- und Gewinnanstieg

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Foot Locker beträgt 2,97 Mrd. EUR, und die Analysten rechnen mit positiven Quartalsergebnissen. Im Vergleich zum Vorquartal wird ein erheblicher Umsatzanstieg um +244,60 Prozent auf 7,45 Mrd. EUR erwartet, während der Gewinn voraussichtlich um +39,18 Prozent auf 24,45 Mio. EUR steigen soll. Diese Prognosen spiegeln ein positives Bild für das Unternehmen wider.

Pessimistische Jahresprognosen

Trotz der positiven Quartalsergebnisse sind die Analysten für das gesamte Jahr eher pessimistisch. Sie erwarten einen leichten Rückgang des Umsatzes um 0,00 Prozent und des Gewinns um 0,00 Prozent auf 75,92 Mio. EUR. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich auf 0,96 EUR fallen, verglichen mit dem Vorjahr, in dem er 54,55 Mio. EUR erreichte.

Reaktion der Aktionäre

Die Aktionäre reagieren teilweise vorab auf die Schätzungen der Quartalszahlen, indem sie in den letzten 30 Tagen einen Kursanstieg von +15,54 Prozent verzeichnet haben.

Einschätzungen der Analysten und Charttechnik

Die Analysten prognostizieren einen möglichen Verlust von -24,36 Prozent für die Aktie von Foot Locker innerhalb der nächsten 12 Monate, basierend auf dem aktuellen Kurs. Dies könnte potenzielle Investoren abschrecken. Andererseits zeigt die Charttechnik einen stark positiven Kurstrend und keinen Widerstand vom Gleitenden Durchschnitt 50.

Die bevorstehenden Quartalszahlen von Foot Locker werden daher mit Spannung erwartet, und die Reaktion der Aktionäre wird von den erwarteten Ergebnissen abhängen.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Foot Locker-Analyse von 02.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Foot Locker jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Foot Locker Aktie

