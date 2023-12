Neue Entwicklungen bei der Cintas Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Aktie von Cintas wird von Analysten derzeit als unterbewertet angesehen, was darauf hindeutet, dass das wahre Kursziel um -9,72% vom aktuellen Kurs entfernt liegt. Dennoch gab es am 21. Dezember 2023 einen Anstieg um +6,55%, was das Kursziel auf 486,34 EUR festlegt. Das Guru-Rating von Cintas bleibt konstant bei 3,67.

Der gestrige Anstieg von +6,55% am Finanzmarkt und ein kumulativer Anstieg von +5,59% in den letzten fünf Handelstagen deuten darauf hin, dass der [...] Hier weiterlesen