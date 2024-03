Neue Entwicklungen bei der American Express Aktie: Bleiben Sie aufmerksam!

Die Aktie von American Express hat in letzter Zeit das Interesse der Analysten geweckt, da sie nach ihrer Meinung derzeit unterbewertet ist. Das Kursziel wird auf 167,44 EUR geschätzt, was einem Abwärtsrisiko von -16,49% entspricht. Die Kursentwicklung am 15.03.2024 zeigte einen Rückgang um -0,91%. Dies fügt sich in eine negative Entwicklung der letzten fünf Handelstage mit einem Gesamtrückgang von -0,79%. Dies deutet darauf hin, dass der Markt derzeit relativ neutral gestimmt ist.

Die Bankanalysten geben eine mittelfristige Einschätzung ab, wobei 9 Analysten die Aktie als starken Kauf, 6 Analysten als Kauf, 12 als Halten und 1 als Verkauf bewerten. Darüber hinaus sind 2 Experten der Meinung, dass die Aktie sofort verkauft werden sollte. Insgesamt sind jedoch immer noch 50,00% der Analysten optimistisch in Bezug auf die Aktie.

Das Guru-Rating von American Express bleibt konstant bei 3,63, was auf einen positiven Trend hindeutet. Insgesamt ist die Einschätzung der Analysten also eher positiv, obwohl es auch gegenteilige Meinungen gibt.

Es bleibt also abzuwarten, wie sich der Aktienkurs in nächster Zeit entwickeln wird und ob die Einschätzungen der Analysten eintreffen werden. Es ist jedoch klar, dass die Aktie von American Express derzeit im Fokus des Interesses steht und die Meinungen der Experten weit auseinandergehen.

