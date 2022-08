Neue Elternzeitregeln in Dänemark

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - In Dänemark sind neue Regelungen zur gleichmäßigeren Verteilung der Elternzeit in Kraft getreten. Seit Dienstag sind jeweils elf Wochen für beide Elternteile vorgesehen. Hinzu kommen insgesamt 26 weitere bezahlte Wochen, die in der Praxis beliebig aufgeteilt werden können. Eltern haben in Dänemark gemeinsam Anspruch auf insgesamt 48 bezahlte Wochen Elternzeit. Bislang waren nur zwei davon für Väter festgeschrieben, für Mütter 14. Die Neuregelung ist Ergebnis einer Vereinbarung, der das Parlament im März mit breiter Mehrheit zustimmte.

Hintergrund ist eine EU-Direktive von 2019, wonach alle EU-Mitgliedstaaten mindestens neun Wochen Elternzeit sowohl für Mütter als auch für Väter vorsehen sollen. Gewerkschaften halten die Neuregelung für einen wichtigen Schritt für bessere Chancen von Müttern auf dem Arbeitsmarkt. Als Vorbilder dienten die nordischen Partnerländer Island, Schweden und Norwegen. Bislang nahmen Mütter in Dänemark den Löwenanteil an Elternzeit in Anspruch./trs/DP/ngu