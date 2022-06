Neue Curelator-Studie zeigt, dass über 90 % der Faktoren, die Menschen für Migräneauslöser halten, keine sind

Cambridge, Mass (ots/PRNewswire) -- Die Auslöser von Migräneanfällen sind klinisch bedeutsam, da sie bestimmen können, wann und warum die Anfälle bei einzelnen Patienten auftreten.- Bei der Anmeldung zur Studie wurden die Teilnehmer gebeten, ihre vermuteten, selbst angegebenen Auslöser anzugeben. Nach 90 Tagen täglicher Aufzeichnung der Exposition gegenüber den vermuteten Auslösern wurde festgestellt, dass bei mehr als zwei Dritteln der Teilnehmer selbst die am häufigsten vermuteten Auslöser statistisch nicht mit ihren Anfällen in Verbindung gebracht wurden.- Aus diesem Grund ist die tägliche Aufzeichnung der Auslöserexposition und die anschließende statistische Analyse des Zusammenhangs mit den Anfällen von entscheidender Bedeutung für die genaue Bestimmung der potenziellen Auslöser und Vorwarnsymptome einer Person.Curelator (https://n1-headache.com/) Inc. gab heute neue Daten aus einer longitudinalen Beobachtungs-Kohortenstudie mit 328 Migränepatienten bekannt, die sich zwischen Oktober 2014 und Juni 2017 registrierten, um ihre Kopfschmerzen mithilfe der N1-Headache™-Anwendung prospektiv zu verfolgen. 90 Tage lang gaben die N1-Headache™-Benutzer täglich Daten über Kopfschmerzsymptome sowie potenzielle Auslöser und Vorwarnsymptome ein, die mit dem Anfallsrisiko in Verbindung gebracht werden können.Bei diesen Personen lag die durchschnittliche Anzahl der mäßig oder stark vermuteten Auslöser bei 28 pro Person, ausgewählt aus einer Liste von bis zu 38 möglichen Auslösern. Davon wurden in den statistischen Modellen nur durchschnittlich 2,2 Auslöser pro Person mit einem erhöhten Risiko für Anfälle in Verbindung gebracht. Die am häufigsten vermuteten Auslöser (Schlafqualität, Stress, Müdigkeit/Erschöpfung, Schlafdauer, Dehydrierung, Nackenschmerzen, verpasste Mahlzeiten, Überanstrengung der Augen, Luftdruck und Angstzustände) waren bei weniger als 33 % der Personen, die sie vermuteten, statistisch assoziiert, mit Ausnahme von Nackenschmerzen (39 %).Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Menschen mit Migräne glauben, dass viele Auslöser zu ihren Anfällen beitragen können, aber nur sehr wenige dieser Auslöser zeigen einen statistischen Zusammenhang mit dem Auftreten von Anfällen auf individueller Ebene. Verhaltensstrategien in Verbindung mit einem verbesserten persönlichen Wissen über mögliche Auslöser und Vorwarnsymptome können Menschen mit Migräne helfen, das Risiko neuer Anfälle zu verringern.Diese Abbildung zeigt den Prozentsatz der Personen, bei denen ein selbst angegebener Auslöser einen statistisch signifikanten Zusammenhang mit dem Auftreten von Anfällen zeigte, für die am häufigsten selbst angegebenen Auslöser (geordnet von der am höchsten bewerteten Überzeugung -Schlafqualität- bis zur am niedrigsten bewerteten -Angst). Nackenschmerzen waren der selbst angegebene Auslöser mit dem höchsten Anteil an statistischen Assoziationen mit Anfällen (38,7 %), 117 von 302 Personen.Amparo Casanova, MD, PhD, Hauptautor der Forschungsarbeit, Vice President of Clinical Statistics, Curelator Inc. kommentierte: „Die Ergebnisse unserer Studie stellen die Empfehlung in Frage, die Menschen mit Migräne oft gegeben wird, nämlich ‚alle bekannten Auslöser zu meiden.' Wir sollten zunächst klären, ob ein Auslöser tatsächlich ein Auslöser für diese Person ist, indem wir einen statistischen Zusammenhang bestätigen, und dann Verhaltensexperimente in Betracht ziehen, um die Kausalität zu erforschen."Paul R. Martin, PhD, leitender Autor der Studie, School of Applied Psychology and Menzies Health Institute, Griffith University, Brisbane, QLD, Australien und Department of Psychiatry, Southern Clinical School, Monash University, Melbourne, VIC, Australien, kommentierte ebenfalls: „Ich glaube, dass die Verwendung einer klinisch validierten App zur Erfassung und Analyse prospektiver Daten über die täglichen Faktoren, die einer Migräneattacke vorausgehen, ein wichtiger erster Schritt ist, um das Verständnis des Einzelnen für seine Erkrankung zu verbessern, insbesondere dafür, warum die Attacken auftreten, wenn sie auftreten."Die individualisierte digitale Datenerfassung und -analyse wurde durch N1-Headache™ von Curelator ermöglicht, eine digitale Plattform, die eine einfache Dateneingabe per Smartphone mit personalisierten N=1-Analysen kombiniert. Nach 90 Tagen der Dateneingabe generiert die Anwendungeine individuelle Trigger Map®, eine Protector Map® und eine No Association Map (https://n1-headache.com/overview/individual-maps/) für jeden Benutzer, die in einen Persönlichen Analysebericht (https://curelator.com/overview/%2523report) aufgenommen werden. Die im Persönlichen Bericht enthaltenen Informationen ermöglichen es Patienten und ihren Ärzten, individuelle, hochauflösende phänotypische Profile zu erstellen, um Risikofaktoren zu steuern und die Medikamenteneinnahme zu überwachen.ReferenzCasanova, A, Vives-Mestres, M, Donoghue, S, Mian, A, Martin, PR. An observational study of self-reported migraine triggers and prospective evaluation of the relationships with occurrence of attacks enabled by a smartphone application (App). Headache. 2022; 00: 1– 10. doi:10.1111/head.14328Informationen zu CurelatorCurelator wurde 2013 in Cambridge, Massachusetts, gegründet und ist ein datengesteuertes digitales Gesundheitsunternehmen, das sich auf die Entwicklung klinisch hochwertiger, personalisierter Krankheitsmanagement-Tools für Patienten und Kliniker konzentriert. Seit seiner Gründung hat Curelator Dutzende von Artikeln und Kurzbeschreibungen in wichtigen Kopfschmerz- und Migränezeitschriften und auf Konferenzen veröffentlicht und Tausende von Patienten in klinische Studien über seine N1-Headache™-Plattform aufgenommen.Informationen zu N1-Headache™N1-Headache™ ist eine einzigartige Plattform für Patienten, die personalisierte Hilfsmittel für das Krankheitsmanagement für Menschen mit einer Vorgeschichte von Migräne oder übermäßigem Medikamentengebrauch bereitstellt und es ihnen ermöglicht, ihre Migräneanfälle auf individuelle Weise zu verstehen. Diese personalisierten Informationen ermöglichen es Patienten und ihren medizinischen Betreuern, individuelle Migräne-Risikofaktoren zu managen, das therapeutische Ansprechen auf Medikamente zu bewerten und Möglichkeiten zur Vermeidung von übermäßigem Einsatz von Medikamenten zu erkennen.