Neue Chefin des Beschaffungsamts fordert höheren Wehretat

KOBLENZ (dpa-AFX) - Die neue Präsidentin des Bundeswehr-Beschaffungsamts, Annette Lehnigk-Emden, hat sich für einen höheren Wehretat ausgesprochen. Das 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen der Bundeswehr werde 2024 vertraglich vollständig gebunden sein, sagte die 62 Jahre alte Juristin in Koblenz. Für zwei Drittel des Geldes seien bis Ende des Jahres Verträge planmäßig geschlossen und somit die Bestellungen ausgelöst. Die Industrie müsse dann schnell liefern. "Mit dem Sondervermögen werden die Streitkräfte in vielen Bereichen bessere und modernere Ausstattung bekommen." Um die Ausstattung auch in Zukunft betreiben und instandhalten zu können, unterstützte sie die Forderung nach einer Aufstockung des Wehretats.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte Lehnigk-Emden vor rund vier Monaten zur Präsidentin des Bundesamts für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) mit Sitz in Koblenz ernannt. Zuvor war sie einige Jahre Vizepräsidentin der dem Ministerium unterstellten Behörde./irs/DP/jha