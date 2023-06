Neue Ausstattungslinien für den Škoda Octavia Combi

Weiterstadt (ots) -› Edition Plus und Exclusive Plus erweitern die Variantenvielfalt des Bestsellers von Škoda› Beide neue Ausstattungslinien zeichnen sich durch umfangreiche Komfortmerkmale und technische Highlights ausŠkoda erweitert das Angebot des Octavia Combi um zwei neue Ausstattungslinien. Die Varianten Edition Plus und Exclusive Plus können ab sofort bestellt werden. Beide zeichnen sich durch eine sehr hochwertige Auswahl an Komfortmerkmalen und Technik-Highlights aus. Der Octavia Combi Edition Plus startet bei 39.590 Euro (1,5 TSI 110 kW (150 PS), Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,2 – 5,1 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 141 – 116 g/km (WLTP-Werte)), den Octavia Combi Exclusive Plus bietet Škoda ab 44.580 Euro (1,5 TSI 110 kW (150 PS), Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,2 – 5,1 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 141 – 116 g/km (WLTP-Werte)) an.Der Octavia zählt nach wie vor zu den wichtigsten Modellen der Marke. Vor allem die Kombivariante begeistert viele Kunden mit ihrem äußerst großzügig dimensionierten Raumangebot. Nun hat Škoda das Modellangebot des Octavia Combi um zwei neue Ausstattungslinien erweitert, die den Bestseller um viele beliebte Komfortmerkmale bereichern.Den Octavia Combi Edition Plus gibt es in Kombination mit dem 110 kW (150 PS) starken 1,5 TSI ab 39.590 Euro. In derselben Leistungsstufe ist der Mild-Hybrid Octavia Combi 1,5 TSI e-TEC mit 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG) (Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,6 – 4,9 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 150 – 112 g/km (WLTP-Werte)) erhältlich. Zudem umfasst das Angebot zwei Dieselvarianten: Der 85 kW (115 PS) starke 2,0 TDI (Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,9 – 3,9 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 127 – 103 g/km (WLTP-Werte)) ist grundsätzlich mit manuellem Sechsganggetriebe kombiniert. Der stärkere 2,0 TDI mobilisiert 110 kW (150 PS) und besitzt ein 7-Gang-DSG (Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,2 – 4,2 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 137 – 110 g/km (WLTP-Werte)).Edition Plus umfasst unter anderem das schlüssellose Zugangs- und Start-Stopp-System KESSY, die elektrische Komfortöffnung des Kofferraums sowie ein Navigationssystem mit 10-Zoll-Display und den Konnektivitätsdienst Infotainment Online. Darüber hinaus gehören Matrix-LED-Scheinwerfer, 17-Zoll-Leichtmetallfelgen und die Vorbereitung für eine Anhängerzugvorrichtung zum attraktiven Gesamtpaket. Zudem genießen die Passagiere auf den Vordersitzen eine Sitzheizung. Parksensoren vorn und hinten sowie eine Rückfahrkamera sind ebenfalls an Bord.Die darüber angelegte Ausstattungslinie Exclusive Plus bietet zusätzliche Komfortmerkmale wie zum Beispiel die 3-Zonen-Klimaanlage Climatronic, beheizbare Vorder- und äußere Rücksitze und eine schwenkbare Anhängerzugvorrichtung. Eine hochwertige Microfaser-Innenausstattung, Ambientebeleuchtung, Lenkradheizung und attraktive Chrom-Zierleisten an den äußeren Seitenfenstern zählen ebenso zum Lieferumfang. Darüber hinaus stattet Škoda den Octavia Combi Exclusive Plus mit Proaktivem Insassenschutz, Nebelscheinwerfern, dem Adaptiven Abstandsassistent ACC, dem Assistenzsystem Traveller sowie einem Head-up-Display aus. In Kombination mit dem 1,5 TSI 110 kW (150 PS) beginnen die Preise für den Octavia Combi Exclusive Plus bei 44.580 Euro. Als weitere Motorvarianten stehen die ebenso leistungsstarken Aggregate 1,5 TSI e-TEC (Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,6 – 4,9 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 150 – 112 g/km (WLTP-Werte)) sowie 2,0 TDI (Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,2 – 4,2 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 137 – 110 g/km (WLTP-Werte)) zur Wahl – beide mit 7-Gang-DSG kombiniert.Insgesamt bietet Škoda den Octavia Combi in sechs unterschiedlichen Ausstattungsniveaus an. Edition Plus und Exclusive Plus ergänzen die bestehenden Varianten Base, Edition, Exclusive und Ultimate.Škoda Octavia Combi – neue Ausstattungslinien und Preise (UVP)Edition Plus 1,5 TSI 110 kW (150 PS) 6-Gang manuell 39.590 EuroEdition Plus 1,5 TSI e-TEC 110 kW (150 PS) 7-Gang-DSG 42.190 EuroEdition Plus 2,0 TDI 85 kW (115 PS) 6-Gang manuell 40.630 EuroEdition Plus 2,0 TDI 110 kW (150 PS) 7-Gang-DSG 43.930 EuroExclusive Plus 1,5 TSI 110 kW (150 PS) 6-Gang manuell 44.580 EuroExclusive Plus 1,5 TSI e-TEC 110 kW (150 PS) 7-Gang-DSG 47.180 EuroExclusive Plus 2,0 TDI 110 kW (150 PS) 7-Gang-DSG 48.920 EuroWeitere Informationen zum Octavia Combi stehen auf skoda-media.de bereit.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell