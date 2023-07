Neue Ausrichtung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Ford-Werke GmbH

Köln (ots) -- Ford verstärkt Kommunikation zur Transformation des Unternehmens in Deutschland und Europa und etabliert Ford Newsroom- Katja Berger leitet Newsroom für Deutschland, Österreich und die Schweiz- Ingo Behrendt übernimmt die Produktkommunikation der neu organisierten Pkw-Bereiche Model e und Blue- Marko Belser verantwortet die Produktkommunikation für alle Produkte und Services des Nutzfahrzeuggeschäftes Ford ProDer Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von Ford Deutschland richtet sich im Sinne der Transformation von Ford in Europa neu aus und verstärkt das Team.Der neu initiierte Ford Newsroom dient der Bündelung aller Kommunikationsmaßnahmen mit dem besonderen Fokus auf der Elektrifizierung der gesamten Produktpalette und dem Ausbau des Nutzfahrzeuggeschäftes Ford Pro.Katja Berger hat zum 1. Mai 2023 die Leitung des Newsrooms für Deutschland, Österreich und die Schweiz übernommen. An diese Position berichten Ingo Behrendt als neuer Leiter Produktkommunikation der Bereiche Model e und Blue (Pkw), Marko Belser als neuer Produktkoordinator des Bereichs Ford Pro (Nutzfahrzeuge) sowie Justine Schreiber als Leiterin Digital, Lifestyle und Consumer Medien.Unverändert bleiben die Rollen von Ute Mundolf als Leiterin Unternehmenskommunikation, Martina Bilo mit Verantwortung für den Bereich Event-Organisation und Melanie Spurk für den Bereich Presse-Testfahrzeuge. Klaus Stollenwerk ist Ansprechpartner für das Thema Classic Cars.Die Kontaktinformationen der neuen Ansprechpartner lauten:Katja Berger | 0221/90-16131 | kberge16@ford.comIngo Behrendt | 0221/90-17518 | ibehrend@ford.comMarko Belser | 0221/90-17520 | mbelser@ford.comDie Übersicht aller Ansprechpartner finden Sie unter: https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/de/de/ContactsFOE.html# # #Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen rund 19.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com.Kontakt:Ralph CabaFord-Werke GmbH 0221/90-16015rcaba@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell