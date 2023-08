Liebe Leser,

auch, wenn es gestern an den Börsen etwas nach unten ging – es sieht auch in dieser Woche an den Märkten ausgezeichnet aus. Binnen Wochenfrist hat sich die Situation im Dax noch nicht entscheidend verbessert, allerdings sind aus charttechnischer Sicht ausgezeichnete Unterstützungen im ohnehin starken Aufwärtstrend zu sehen.

Dax: Nach unten stabil

