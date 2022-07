Neu als Investor? Selten so ein Glück gehabt!

Bist du neu als Investor, so besteht eine gute Chance, dass du deinen Anfang nicht gerade als großen Glücksgriff beschreibst. Die Aktienmärkte sind volatil, wir befinden uns in einem Bärenmarkt. Eine Korrektur oder auch ein Tech-Crash treffen die Beschreibung ebenfalls.

Allerdings gibt es eine Kehrseite. Wer jetzt neu als Investor ist, der zittert vielleicht ein bisschen, hat etwas Angst oder auch Panik und wünscht sich ein ruhigeres Marktumfeld. Das große Aber ist jedoch, dass man in einigen Jahren dankbar für diese Marktverhältnisse sein dürfte. Etwas Kontext gefällig? Sehr gerne!

Neu als Investor: Darum das Glück!

Vielleicht wünscht man sich gegenwärtig, dass man den Zeh in ruhigeres Gewässer hätte tauchen können. Aller Anfang ist schwer, insbesondere, wenn die eigene Aktienauswahl direkt korrigiert oder crasht. Oder man zumindest als Anleger die Furcht davor hat. Aber lass mich dir eines sagen: Wären die Bewertungen hoch, so würde man sich zumindest so fühlen, als würde früher oder später alles in sich zusammenbrechen. Einen idealen Startzeitpunkt gibt es nicht.

Insofern ist es besser, wenn man jetzt neu als Investor ist. Oder: Man hat sogar Glück! Eine Korrektur und einen Tech-Crash gibt es eben nicht so häufig in dieser Dimension. Inzwischen sind wir auch bereits im Stadium eines Bärenmarktes, was viele Indizes betrifft. Dadurch nimmt man keinen maximalen Draw-Down mehr mit. Nein, sondern wenn überhaupt noch etwas, dann aber nicht die volle Distanz. Damit ist man bessergestellt als diejenigen, die zum Beispiel vor einem Jahr angefangen haben, Top-Aktien zu kaufen. Nur eben viel teurer.

Entscheidend für das erfolgreiche Investieren ist sowieso, dass man Aktien guter Unternehmen zu einem fairen bis günstigen Preis kauft. Nicht, dass die Aktienkurse steigen. Deshalb hat man als neuer Investor das große Glück, dass man direkt zu einer seltenen Gelegenheit startet, indem es eine Menge Qualität zu einem günstigeren Kurs gibt. In fünf oder zehn Jahren von heute an besteht eine gute Chance, dass man sich denkt: Ja, in der Retrospektive ist es gut gewesen, im Sommer des Jahres 2022 zu investieren.

Und wenn das nicht zutrifft?

Neu als Investor zu sein ist jedoch ebenfalls ein kurzfristiges Privileg. Das Glück hält entsprechend nicht lange an. Einige sind vielleicht gerade ein paar Monate investiert und blicken auf Buchverluste. Haben sie auch noch eine gute Ausgangslage?

Die einfache Antwort auf diese Frage ist: Ja, definitiv. Selbst ich, der seit einigen Jahren auf sein Depot blickt und momentan viele Buchverluste sieht, sage, dass diese Marktphase gut ist. Wie gesagt, es gibt Qualität zu einem günstigeren Preis. Aber für einen Investor, der neu ist, tut sich in diesem Moment die einmalige Gelegenheit auf, mit Discounts und günstigeren Bewertungen seine Reise als Investor zu beginnen. Das mag sich etwas ruppig anfühlen. Aber eigentlich ist das ein großes Glück.

Der Artikel Neu als Investor? Selten so ein Glück gehabt! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

