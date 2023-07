Neu: Leitfaden Nachhaltigkeit mit Vereinbarkeit

Frankfurt (ots) -- Arbeitshilfe zur Gestaltung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen und zur NachhaltigkeitsberichterstattungEine systematisch gestaltete familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik und Nachhaltigkeit sind eng miteinander verzahnt.Vor allem in der sozialen und in der ökonomischen, aber auch in der ökologischen Säule der Nachhaltigkeit zeigt die strategische betriebliche Förderung von Vereinbarkeit Wirkung. Dies greift die berufundfamilie Service GmbH in ihrem neuen "Leitfaden Nachhaltigkeit" auf, den sie in Zusammenarbeit mit den Nachhaltigkeitsspezialisten der concern GmbH und in Kooperation mit der Universität Bayreuth erarbeitete.Mit dem Leitfaden Nachhaltigkeit erhalten insbesondere nach dem audit berufundfamilie zertifizierte Unternehmen und Institutionen sowie nach dem audit familiengerechte hochschule zertifizierte Organisationen einen Wegweiser, der zeigt, wie das audit zur Unterstützung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen und Nachhaltigkeitsberichterstattung genutzt werden kann. Auch Organisationen, die noch nicht dem berufundfamilie-Netzwerk angehören, bietet der Leitfaden Impulse für ihr Nachhaltigkeitsmanagement und Reporting.Die Inhalte der über 40-seitigen Publikation, die im Stil eines Chart-Booklets gehalten ist, bauen bereits auf den zukünftigen EU-Richtlinien und Standards zur Berichterstattung auf. Der Leitfaden beinhaltet:- Kurzeinführung den Zusammenhängen von Nachhaltigkeit und audit berufundfamilie/ audit familiengerechte hochschule- Überblick über die aktuellen Berichtspflichten zur Nachhaltigkeit- grundlegende Informationen und Empfehlungen zum Aufbau eines Nachhaltigkeitsmanagements- Informationen zu Aspekten aus den Auditierungen, die auf die jeweiligen Nachhaltigkeitsfaktoren einzahlen, und zu deren Zuordnung in den diversen Berichtsstandards- Tipps zur Integration des audit in das ReportingOliver Schmitz, Geschäftsführer der berufundfamilie Service GmbH, betont: "Nicht nur mit Innovationen, sondern auch mit gelebter Verantwortung stellen sich Organisationen erfolgreich für die Zukunft auf. Vereinbarkeitsfördernde Arbeits- und ggf. Studienbedingungen zu schaffen, gehört unabdingbar dazu und ist Ausdruck nachhaltigen Handelns. Das audit berufundfamilie und das audit familiengerechte hochschule bietet als Managementinstrument einen geeigneten Rahmen und den Prozess, Themen der Nachhaltigkeitsstrategie zu konkretisieren und weiterzuentwickeln."Zu den verschiedenen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im audit berufundfamilie bzw. audit familiengerechte hochschule adressiert und die in dem Leitfaden aufgezeigt werden, zählen: Beschäftigungssicherung, Diversität und Inklusion, soziale Absicherung, Ausbildung und Kompetenzentwicklung, gesundes und sicheres Arbeitsumfeld, Übergang zur Kreislaufwirtschaft, Klimaschutz sowie selbstverständlich Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben.Dr. Markus Groß-Engelmann, Geschäftsführender Partner der Nachhaltigkeitsberatung concern GmbH, hebt hervor: "Wir waren sehr erstaunt, auf wie viele soziale Aspekte der Nachhaltigkeit die audits einzahlen. Es geht um viel mehr als Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben und die inhaltliche Tiefe ist in allen Sozialfaktoren hoch. Für Organisationen bieten sich damit erfreuliche Synergien für das Nachhaltigkeitsmanagement, die Berichterstattung und die Kommunikation. Das ist ein Turbo für die Arbeitgeberattraktivität in Zeiten des Fachkräftemangels."Prof. Dr. Dr. Alexander Brink, Leiter des InnovationsLabs Ethik und Management und Lehrstuhlinhaber für Unternehmensethik an der Universität Bayreuth, macht ergänzend deutlich: "Der Leitfaden gibt Unternehmen erstmals eine Hilfestellung, wie sie das Zertifikat zum audit nicht nur als Anerkennung der internen Maßnahmen nutzen können, sondern zugleich als öffentliches Bekenntnis für eine nachhaltige Transformation der Wirtschaft. Es ist eine Einladung an alle Unternehmen, das Engagement für Beruf und Familie mit einer starken Nachhaltigkeitsagenda zu verbinden und gemeinsam eine positive Veränderung in der Arbeitswelt und darüber hinaus zu bewirken."Kostenfreier Abruf des Leitfadens NachhaltigkeitDie berufundfamilie Service GmbH stellt den Leitfaden Nachhaltigkeit sowohl für die von ihr auditierten Organisationen als auch weiteren Unternehmen, Institutionen und Hochschulen kostenfrei zur Verfügung. Arbeitgeber, die das Zertifikat zum audit berufundfamilie oder audit familiengerechte hochschule tragen, können den Leitfaden einfach per E-Mail-Anfrage anfordern: nachhaltigkeit@berufundfamilie.de, Stichwort "Leitfaden Nachhaltigkeit".Organisationen, die nicht dem berufundfamilie-Netzwerk angehören, brauchen lediglich auf der berufundfamilie-Website das Formular zum Download-Abruf ausfüllen: https://www.berufundfamilie.de/leitfaden-nachhaltigkeitDie berufundfamilie Service GmbH ist Dienstleister und Think Tank im Themengebiet Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben. Sie begleitet erfolgreich Unternehmen, Institutionen und Hochschulen bei der Umsetzung einer nachhaltigen familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik und der Gestaltung familiengerechter Forschungs- und Studienbedingungen. Ihr zentrales Angebot ist das audit berufundfamilie bzw. audit familiengerechte hochschule, das von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung initiiert wurde. Das audit ist das strategische Managementinstrument, welches Arbeitgeber dazu nutzen, ihre Personalpolitik familien- und lebensphasenbewusst aufzustellen und ihre Arbeitgeberattraktivität zu stärken. Seit 1998 wurden über 1.900 Organisationen mit dem Zertifikat zum audit ausgezeichnet. Bundesfamilienministerin Lisa Paus MdB trägt die Schirmherrschaft für das audit. www.berufundfamilie.de