NeuPath Health, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Neupath Health-Aktie wird derzeit von Analysten und Investoren aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. In Bezug auf die technische Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage mit 0,16 CAD bewertet. Der letzte Schlusskurs von 0,18 CAD weicht um +12,5 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft wird. Auf der anderen Seite liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 0,19 CAD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um -5,26 Prozent darunter liegt und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Neupath Health-Aktie hat einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (47,06) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Zusammenfassend erhält die Aktie nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung und Diskussionsstärke für Neupath Health in den letzten Wochen kaum verändert haben. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend negative Kommentare und Themen rund um die Neupath Health-Aktie veröffentlicht wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" eingestuft.