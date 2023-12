NeuPath Health Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

In den letzten zwei Wochen wurde die Neupath Health-Aktie von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, wie unsere Redaktion aus den verschiedenen Kommentaren und Beiträgen herausgefunden hat. Die Anleger-Stimmung wurde daher insgesamt als "neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Neupath Health-Aktie liegt bei 100, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "schlechte" Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis bei 50, was einer neutralen Bewertung entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher nach der RSI-Bewertung ein "schlechtes" Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Neupath Health-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,15 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,17 CAD liegt, was einer "guten" Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "gutes" Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen hinsichtlich der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher erhält Neupath Health auf dieser Stufe eine "neutrale" Bewertung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung als neutral eingestuft wird, der RSI ein schlechtes Rating ergibt, die technische Analyse jedoch zu einem guten Rating führt, und das Sentiment und Buzz zu einer neutralen Bewertung führen.