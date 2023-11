NeuPath Health Aktie: Pleite oder Chance?

Die Neupath Health Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,15 CAD, was einem Kurs von 0,185 CAD entspricht, was einer Überbewertung von +23,33 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,16 CAD zeigt eine positive Abweichung von +15,63 Prozent, was insgesamt zu einer Einstufung als "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigen sich keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, weshalb die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv, mit nur vereinzelten neutralen Einstellungen. Negative Diskussionen wurden nicht festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Neupath Health-Aktie zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 36, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie mit einem RSI-Wert von 40,91 als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für Neupath Health basierend auf dem RSI.