Netzwerkstörung bei Volkswagen behoben - Produktion läuft wieder an

WOLFSBURG (dts Nachrichtenagentur) - Die Netzwerkstörung, die seit dem Mittwochmittag die zentrale Infrastruktur des Volkswagen-Konzerns lahmgelegt hatte, konnte offenbar behoben werden. Das Netz laufe wieder stabil und die Produktion werde hochgefahren, sagte ein Konzernsprecher am Donnerstagmorgen. Gegen 12:30 Uhr hatte am Mittwoch eine "IT-Störung von Netzwerkkomponenten am Standort Wolfsburg" eingesetzt - mit Implikationen auf die fahrzeugproduzierenden Werke.

Große Teile der IT und auch die produzierenden VW-Werke waren wohl von der Störung betroffen gewesen. Dadurch stand die Produktion im Stammwerk Wolfsburg sowie in Emden, Osnabrück und Zwickau still. Auch in den Büros am Hauptsitz Wolfsburg ging zeitweise nichts. An anderen Standorten war der Notruf ausgefallen. Ein Angriff von außen gelte weiterhin als unwahrscheinlich, heißt es.

Foto: über dts Nachrichtenagentur