Netzbetreiber 50Hertz zweifelt an AKW-Aus

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Stromnetzbetreiber 50Hertz hat Zweifel, ob die süddeutschen Kernkraftwerke Ende des Jahres vom Netz genommen werden können. "Aktuell entwickelt sich die Situation nicht so gut wie erhofft", sagte 50Hertz-Chef Stefan Kapferer den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft (Samstagsausgabe). So sei die Lage in Frankreich nach wie vor sehr schwierig und auch bei den deutschen Kohlekraftwerken bleibe noch viel zu tun.

"Ich bewerte die derzeitigen Äußerungen des Wirtschaftsministeriums so, dass die Entscheidung zu den süddeutschen AKW noch nicht abschließend getroffen wurde", so Kapferer. Angesichts der angespannten Lage auf dem Strommarkt appelliert der Netzbetreiber an die Verbraucher, nicht nur Gas, sondern auch Strom zu sparen. "Jeder hat Möglichkeiten, Energie zu sparen, indem er zum Beispiel sparsamere Kühlschränke nutzt, nicht alle Zimmer gleichzeitig beleuchtet", sagte Kapferer. Das höre sich nach wenig an, "aber das Stromsystem ist diesen Winter so knapp angelegt, dass auch ein Verbrauchsrückgang von fünf Prozent enorm viel bringen würde".

Foto: über dts Nachrichtenagentur