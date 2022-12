Netz der Zukunft ermöglicht neue 5G-Lösungen: O2 Telefónica hebt 5G-Kernnetz in die Cloud

Düsseldorf (ots) -O2 Telefónica geht bei der digitalen Vernetzung im 21. Jahrhundert den nächsten Schritt und will zukünftig sein 5G-Kernnetz in die Cloud verlagern. Der Telekommunikationsanbieter will mit seinem softwarebasierten 5G-Cloud-Kernnetz noch schneller Updates im Netz einspielen und neue Vernetzungslösungen für Privat- und Geschäftskunden bereitstellen. O2 Telefónica arbeitet dabei eng mit den Partnern Google Cloud und Ericsson zusammen. Das Unternehmen hat dafür die Cloud-Lösung Google Distributed Cloud Edge in seinem Rechenzentrum implementiert, über die das 5G-Kernnetz - mit dem Dual-Mode 5G Core von Ericsson - betrieben wird. Im Betrieb setzt der Telekommunikationsanbieter auf ein Cloud-Sicherheitskonzept, das strikten Datenschutzanforderungen und Sicherheitsmechanismen entspricht."Wir gehen mit unserem neuen 5G-Cloud-Kernnetz einen innovativen und zukunftsweisenden Weg", sagt Mallik Rao, Chief Technology & Information Officer (CTIO) von O2 Telefónica. "Die Cloud ist ein echter Game Changer für die digitale Vernetzung im 21. Jahrhundert. Sie ermöglicht uns, Innovationen schneller zur Marktreife zu bringen, die benötigte Rechenleistung flexibel zu managen und neue 5G-Anwendungen für unsere Privat- wie Geschäftskunden bereitzustellen. Wir können hier das volle Potential von 5G, Cloud und Automatisierung nutzen. Gemeinsam mit unseren Partnern Ericsson und Google Cloud leisten wir Pionierarbeit für das Netz der Zukunft."Stefan Koetz, Acting Head of Market Area Europe & Latin America, Ericsson sagt: "Als führender Netzausrüster und Technologiepartner setzt Ericsson gemeinsam mit O2 Telefónica neue Standards für die Konnektivität von Industrie und Gesellschaft. Das 5G-Kernnetz von Ericsson ist cloud-nativ und kann vollständig automatisiert bereitgestellt werden. Damit ermöglichen wir es Telekommunikationsbetreibern, 5G-Innovationen noch schneller in ihre Netze zu bringen."Amol Phadke, General Manager Global Telecom Industry bei Google Cloud, bekräftigt: "Cloud-native Netze helfen Telekommunikationsanbietern dabei, noch agiler, effizienter und innovativer zu werden, indem sie Kundenbedürfnisse antizipieren und darauf reagieren. Wir freuen uns, durch den Einsatz von Google Distributed Cloud Edge im 5G-Kernnetz von O2 Telefónica zukunftsfähige Netzinfrastrukturen und Anwendungen voranzutreiben."O2 Telefónica erprobt neue 5G KundenanwendungenO2 Telefónica nutzt das 5G-Cloud-Kernnetz, um im ersten Schritt echte Kundenanwendungen und Vernetzungslösungen für mobiles Breitband, Network-Slicing, Echtzeitanwendungen und private 5G-Netze in einer Testumgebung zu erproben, die Leistungen zu optimieren und das Netz für den Livebetrieb vorzubereiten. Zur Einhaltung der strengen datenschutzrechtlichen Anforderungen werden hierbei aber keine echten Kundendaten der O2 Telefónica verwendet.Für den Betrieb nutzt O2 Telefónica die Infrastruktur von Google Cloud und hat in seinem Rechenzentrum die Lösung Google Distributed Cloud Edge installiert. Die Funktionen des 5G Kernnetzes, das als Dual-Mode 5G Core vom europäischen Netzausrüster Ericsson kommt, basieren komplett auf Software. Mit Google Distributed Cloud Edge kann O2 Telefónica die Infrastruktur und Dienste von Google Cloud näher an die Kund:innen bringen beziehungsweise dorthin, wo die Daten im 5G-Kernnetz erzeugt und verarbeitet werden.Kernnetz ist das Herzstück des MobilfunknetzesDas Kernnetz ist das Herzstück des O2 Netzes. Es verarbeitet den Daten- und Sprachverkehr von derzeit rund 47 Millionen Mobilfunk-Kund:innen. Zudem wird es den erwartbar steigenden Datenverkehr managen. O2 Telefónica hat ein neues Kernnetz auf Basis innovativer Technologien von Ericsson eingerichtet, das sämtliche Mobilfunkstandards von 2G/GSM bis 5G Standalone unterstützt. O2 Telefónica setzt die eigene Netztransformation weiter fort und wird mit Google Cloud noch flexibler bei der Skalierung von B2x-Kundenlösungen. Zudem wird das Unternehmen noch agiler bei der Automatisierung des Netzes, um das Kundenerlebnis zu verbessern, die Markteinführungszeit zu verkürzen und Kosten zu senken.Etablierte Partner bei modernen 5G-VernetzungslösungenO2 Telefónica, Google Cloud und Ericsson arbeiten bereits erfolgreich bei modernen 5G-Vernetzungslösungen zusammen: O2 Telefónica errichtet gemeinsam mit Ericsson industrielle 5G-Netze. Zudem nutzt der Telekommunikationsanbieter Google Cloud für einen Teil seiner Services.Neben der technologischen Innovationskraft haben die Sicherheit der Kommunikationsinhalte und Kundendaten für O2 Telefónica stets oberste Priorität. Das Unternehmen nutzt unter anderem ein umfassendes Cloud Security Framework, das höchsten Datenschutzanforderungen entspricht und höchste Sicherheitsmechanismen zum Schutz der europäischen Daten implementiert. 