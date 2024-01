Network International Holdings PLC Aktie: Wirklich lohnenswert?

Weitere Suchergebnisse zu "Network International":

Die Network-Aktie zeigt sich aus charttechnischer Sicht neutral, da der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 375,33 GBP liegt, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 391 GBP lag. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 391,05 GBP ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien ist größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Bezüglich der Dividendenpolitik schüttet Network niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Analyse des Relative-Stärke-Index auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Network-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in verschiedenen Bereichen.