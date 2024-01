Network International Holdings PLC Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Network International":

Der Aktienkurs von Network hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 32,97 Prozent erzielt. Im Gegensatz dazu sind ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -5,43 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Network im Branchenvergleich eine Outperformance von +38,4 Prozent erreicht hat. Auch im "Finanzen"-Sektor hat Network mit einer Rendite, die 35,73 Prozent über dem Durchschnittswert liegt, eine starke Performance gezeigt. Die Überperformance in beiden Bereichen hat zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie geführt.

In Bezug auf die Dividende liegt Network mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent 6,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die durchschnittliche Dividendenrendite in der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 6 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI von Network liegt bei 36,36, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf 56,32 beläuft, ergibt für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt führt dies zu einem Rating "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz, also die Diskussion und Stimmung im Internet, sind ebenfalls wichtige Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie. Bei Network zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, wodurch die Redaktion eine "Gut"-Bewertung ableitet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Network.