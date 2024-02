Network CN Aktie: Was wird das noch werden?

Die technische Analyse der Network Cn ergibt, dass der Kurs von 0,04 USD derzeit 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Aus diesem Grund wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Über die vergangenen 200 Tage hinweg fällt die Bewertung jedoch negativ aus, da die Distanz zum GD200 bei -90 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes im Internet kann festgestellt werden, dass die Diskussionsintensität in den sozialen Medien mittel ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Die Analyse der Anlegerdiskussion in den sozialen Medien ergibt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Network Cn eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer Gesamtbewertung der Anlegerstimmung als "Neutral" führt.

Basierend auf dem Relative Strength Index wird die Aktie der Network Cn als Neutral-Titel eingestuft. Sowohl für den RSI7 (sieben Tage) als auch für den RSI25 (25 Tage) ergibt sich ein Wert von 50, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.