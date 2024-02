Network CN Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Anleger-Stimmung bei Network Cn ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen gab es weder besonders positive noch negative Themen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Auch die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt kaum Veränderungen in der Internet-Kommunikation und führt daher zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigte in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Network Cn-Aktie im Verhältnis zur 200-Tage-Linie als "Schlecht" eingestuft, da der Abstand mit -89,74 Prozent sehr groß ist. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Signal. Insgesamt lautet die Bewertung in der technischen Analyse daher ebenfalls "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Network Cn-Aktie weder überkaufte noch überverkaufte Signale an, sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Handelstage. Somit wird auch in der RSI-Analyse das Rating "Neutral" vergeben.

Insgesamt ergibt sich also eine durchweg neutrale Bewertung für die Network Cn-Aktie auf Basis der Anleger-Stimmung, des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien, der technischen Analyse und des Relative Strength Index.