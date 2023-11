Network CN Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Anleger-Stimmung bei Network Cn ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt. Diese Einschätzung basiert auf der Auswertung von Anlegermeinungen und -äußerungen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Aktienkurs überkauft oder überverkauft ist. Für Network Cn liegt der RSI7 bei 50 Punkten, was auf ein neutrales Kursverhalten hindeutet. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 50 keine klare Über- oder Unterkauft-Situation an. Somit erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Network Cn-Aktie der letzten 200 Handelstage zeigt ein deutliches Unterschreiten des aktuellen Schlusskurses. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie aufgrund der Abweichung vom gleitenden Durchschnitt mit "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Weder die Stimmungslage noch die Kommunikationsfrequenz haben sich wesentlich geändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in diesem Bereich führt.

Insgesamt ergibt sich für Network Cn eine neutrale Gesamtbewertung basierend auf der Anleger-Stimmung, dem RSI, der technischen Analyse und dem Sentiment/Buzz in den sozialen Medien.