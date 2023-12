Network- Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Ein niedrigeres KGV deutet auf eine preisgünstigere Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Im Fall von Network- beträgt das KGV 13,44, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies entspricht einer Abweichung von 71 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Kommunikationsausrüstung" von 45. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Network- eine Ausschüttungsquote von 4,65 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 11546,5 % als niedriger eingestuft wird. Die Differenz beträgt 11541,85 Prozentpunkte, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Network- liegt bei 38,46, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien in der "Kommunikationsausrüstung"-Branche hat Network- in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +6,85 Prozent erzielt, während der "Informationstechnologie"-Sektor eine mittlere Rendite von 6,29 Prozent verzeichnete. Insgesamt führt die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Überperformance im Branchenvergleich zu einem "Gut"-Rating für Network- in dieser Kategorie.