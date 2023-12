Netwealth Aktie: Das gab es noch nie!

Das Sentiment und der Buzz um eine Aktie sind wichtige Maßstäbe, um die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet zu bewerten. Anhand der Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und der Änderung der Stimmung kann ein langfristiges Bild über die Stimmungslage erstellt werden. Im Fall von Netwealth ergab die Untersuchung, dass die Diskussionsintensität unterdurchschnittlich war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führte.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Negative Diskussionen konnten nur an einem Tag aufgezeichnet werden, während an fünf Tagen eine neutrale Einstellung vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt positiv über das Unternehmen Netwealth ausgetauscht, weshalb die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Netwealth bei 14,09 AUD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 15,4 AUD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +9,3 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt mit 14,13 AUD und einem Abstand von +8,99 Prozent im "Gut"-Bereich. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. In diesem Fall liegt der RSI7 bei 17,72 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt keine überkauften oder überverkauften Signale, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Netwealth-Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Gut"-Rating.