Netwealth Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der Netwealth-RSI liegt bei 34,69, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beträgt 36,59, was ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt resultiert daraus eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Netwealth wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv von privaten Nutzern in sozialen Medien bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge ausgewertet und kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung als "Gut" einzustufen ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Netwealth bei 14,14 AUD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 15,64 AUD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +10,61 Prozent liegt. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 14,31 AUD, was einer Distanz von +9,29 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich in den letzten Wochen bei Netwealth eine deutliche Verschlechterung der Stimmung abgezeichnet. Dies wird besonders anhand der negativen Auffälligkeiten in den sozialen Medien deutlich, weshalb dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet wird. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Netwealth daher auf dieser Ebene als "Schlecht" eingestuft.