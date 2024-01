Netstreit Corp Aktie: Das ist beeindruckend!

Die NETSTREIT Corp-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 17,03 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 18,56 USD, was einem Unterschied von +8,98 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 16,56 USD zeigt einen positiven Trend, da der letzte Schlusskurs um +12,08 Prozent über diesem Wert liegt. Somit erhält die NETSTREIT Corp-Aktie auch hier ein "Gut"-Rating und insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein deutlich positives Signal bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen rund um die NETSTREIT Corp-Aktie. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf diesen Erkenntnissen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von NETSTREIT Corp bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Der Relative Strength-Index (RSI) der NETSTREIT Corp-Aktie liegt bei 39,69, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die Analysten bewerten die NETSTREIT Corp-Aktie aktuell mehrheitlich mit "Gut". Von insgesamt 2 Bewertungen entfallen 1 auf "Gut" und 1 auf "Neutral", während keine "Schlecht"-Bewertungen abgegeben wurden. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 19 USD, was ein Aufwärtspotential von 2,37 Prozent vom letzten Schlusskurs (18,56 USD) bedeutet. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung für die Aktie von NETSTREIT Corp.

Insgesamt erhält die NETSTREIT Corp-Aktie eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.