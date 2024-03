Netstreit Corp Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die Bewertung der NETSTREIT Corp durch Analysten ergibt insgesamt ein "Gut". In den letzten 12 Monaten haben 1 Analyst ein Kaufempfehlung ausgesprochen, während ein weiterer Analyst neutral eingestuft hat. Es gab keine negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 19 USD, was einer potenziellen Kurssteigerung von 12,49 Prozent entspricht.

Die Diskussionen über die NETSTREIT Corp in sozialen Medien zeigen derzeit keine klare Tendenz. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Aufgrund dieser gemischten Signale wird die Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die NETSTREIT Corp liegt bei 69,9, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 59 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird die Bewertung in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei der NETSTREIT Corp festgestellt werden. Die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien über das Unternehmen nimmt jedoch ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut" für die NETSTREIT Corp durch die Analysten, während die Anlegerstimmung und das Diskussionsvolumen als "Neutral" bzw. "Schlecht" eingestuft werden.