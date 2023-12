Netlist tut es schon wieder?

Der Aktienkurs von Netlist hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,25 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -5,6 Prozent gefallen. Dies bedeutet eine Underperformance von -0,65 Prozent im Branchenvergleich für Netlist. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite im letzten Jahr bei -1,86 Prozent, wobei Netlist 4,39 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält Netlist in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Netlist aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -11651,49 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" führt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Netlist von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Netlist-Aktie für die letzten 200 Handelstage (2,85 USD) deutlich vom letzten Schlusskurs (1,19 USD) ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,39 USD) liegt der letzte Schlusskurs darunter (-14,39 Prozent Abweichung), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Das Sentiment und der Buzz zeigen eine Zunahme negativer Kommentare über Netlist in den sozialen Medien in den letzten Wochen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer ist in den roten Bereich geraten, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Gleichzeitig lässt die steigende Aufmerksamkeit und die vermehrte Diskussion über Netlist darauf schließen, dass das Unternehmen derzeit viel im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie damit ein "Schlecht"-Rating.