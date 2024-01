Netlist Aktie: Das wird teuer!

Die Diskussionen rund um Netlist auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Meinungen geäußert, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Basierend auf diesen Erkenntnissen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein, da die Anlegerstimmung insgesamt neutral erscheint.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Netlist ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 470 auf, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt. Der hohe Wert des KGV führt zu einer Einstufung als "teuer" basierend auf fundamentalen Kriterien.

Die Dividendenrendite von Netlist liegt derzeit bei 0 Prozent und ist somit unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 9,09 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Netlist-Aktie überverkauft ist. Auch der etwas längerfristige 25-Tage-RSI zeigt an, dass das Wertpapier überverkauft ist (Wert: 28,09). Aufgrund dieser Analysen erhält Netlist eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Insgesamt zeigt sich, dass die Anlegerstimmung neutral ist, die Aktie jedoch aufgrund fundamentaler Kriterien und der Dividendenpolitik als "Schlecht" eingestuft wird. In Bezug auf den RSI erhält Netlist jedoch eine positive Bewertung.