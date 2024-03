Netlist Aktie: Der weitere Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der Aktienkurs von Netlist hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,33 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -20,65 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, die im Schnitt um -1,67 Prozent gefallen sind. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 1,25 Prozent, und Netlist lag 23,57 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 2,25 USD für den Schlusskurs der Netlist-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,55 USD, was einem Unterschied von -31,11 Prozent entspricht, und daher wird eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen negative Abweichungen auf, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Netlist bei einem Wert von 470, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (KGV von 78,59) deutlich über dem Durchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass Netlist aus Sicht fundamentaler Kriterien überbewertet ist und folglich eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Es gab insgesamt acht positive und vier negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Netlist daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

