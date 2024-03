Netlist Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Der Aktienkurs von Netlist hat in den letzten 12 Monaten eine negative Performance von -22,33 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt nur um -3,27 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Netlist im Branchenvergleich um -19,06 Prozent unterperformt hat. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 0,28 Prozent, wobei Netlist um 22,61 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Netlist in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, hat Netlist ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 470, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" mit einem durchschnittlichen KGV von 78 als überbewertet erscheint. Daher erhält die Aktie von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Technisch gesehen beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Netlist mittlerweile auf 2,28 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 1,54 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -32,46 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 1,72 USD, was einer Distanz von -10,47 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Schlecht" vergeben.

Die Einschätzung von Aktienkursen kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten erfolgen, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare zu Netlist positiv war. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien über Netlist diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung eine "Neutral"-Einstufung. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass Netlist in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.