Netlist Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Netlist wurde in den letzten beiden Wochen von Anlegern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, wie unsere Redaktion bei der Analyse der Kommentare und Diskussionen festgestellt hat. Gleichzeitig wurden in den letzten Tagen auch hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Die Gesamteinschätzung der Anlegerstimmung auf dieser Ebene fällt daher neutral aus.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Netlist derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten. Der Unterschied beträgt 11349,16 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet weist Netlist mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 470 einen höheren Wert als der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf. Dies lässt die Aktie als "teuer" erscheinen und führt zu einer Bewertung als "Schlecht" auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) für Netlist liegt bei 56,58, was als neutrale Situation interpretiert wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich mit einem Wert von 56 in einem neutralen Bereich. Die Gesamteinschätzung für diese Kategorie fällt daher ebenfalls neutral aus.