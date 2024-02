Netlist Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Weitere Suchergebnisse zu "Toho":

Netlist, ein Unternehmen aus der Branche für elektronische Geräte und Komponenten, hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,33 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -19,21 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien in der Branche. Darüber hinaus liegt die Performance von Netlist 602,04 Prozent unter dem Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividende weist Netlist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Differenz zur Branche beträgt -11621,51 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung durch die Redaktion führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz zeigt sich, dass Netlist in den vergangenen Monaten eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt erhält Netlist daher eine "Schlecht"-Einstufung in diesem Punkt.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Netlist einen Wert von 470 auf, was 656 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Überbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

