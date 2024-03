Netlist Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Die Netlist-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2,3 USD gehabt. Der jüngste Schlusskurs von 1,59 USD weicht davon um -30,87 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 1,71 USD über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Netlist mit 0 Prozent 11621,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für "Elektronische Geräte und Komponenten". Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um Netlist haben sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist ebenfalls gesunken, was auf ein geringeres Interesse an der Aktie hindeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) für 7 und 25 Tage zeigt, dass Netlist derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt wird die Netlist-Aktie aufgrund dieser Faktoren als "Schlecht" bewertet.