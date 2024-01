Netlist Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technisches Analyseinstrument, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die Netlist-Aktie beträgt der RSI aktuell 42,31, was als neutral eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 25, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält die Netlist-Aktie daher eine Bewertung von "Gut" im Hinblick auf den RSI.

In Bezug auf trendfolgende Indikatoren zeigt der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage einen Wert von 2,67 USD für Netlist, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 2,02 USD eine Abweichung von -24,34 Prozent darstellt und zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,43 USD, was einer Abweichung von +41,26 Prozent entspricht und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält Netlist auf Grundlage der trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt überwiegend negative Kommentare zu Netlist. Allerdings waren die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positiv, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie hinsichtlich der Stimmung führt.

Im Branchenvergleich hat Netlist in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +66,53 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 53,14 Prozent deutlich darüber. Diese starke Performance führt zu einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.