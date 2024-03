Netlist Aktie: Das ist ein Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "FBR":

Die Netlist-Aktie wird in der technischen Analyse betrachtet und befindet sich derzeit 1,18 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Hingegen liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage bei -19,62 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Netlist im Vergleich zur Branche Elektronische Geräte und Komponenten eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 11146,37 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Im Branchenvergleich hat die Netlist-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -59,49 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Sektor "Informationstechnologie" eine Unterperformance von 552,21 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 1,99 Prozent, wobei Netlist aktuell 61,48 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Netlist besonders positiv diskutiert, mit neun Tagen, die von positiven Themen geprägt waren, und zwei Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer heutigen Einschätzung als "Gut" führt. Somit erhält Netlist auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.