Netlist Aktie: Das ist die Höhe!

Das Internet hat eine erhebliche Auswirkung auf die Stimmung und das Buzz rund um Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Netlist wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb das Signal als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einem Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild von "Gut" führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als Grundlage genommen, um die aktuelle Lage von Netlist zu bewerten. Der GD200 beträgt 2,77 USD, während der Aktienkurs bei 1,88 USD liegt, was einer Abweichung von -32,13 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 1,26 USD, was einer Abweichung von +49,21 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut" klassifiziert. Insgesamt ergibt sich hieraus eine Bewertung von "Neutral".

Die Dividendenrendite für Netlist beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) für Netlist beträgt 1,45 und erhält die Einstufung "Gut". Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 28,03 und zeigt ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau.

Insgesamt ergibt sich für Netlist eine neutrale Bewertung basierend auf den verschiedenen Analysen und Indikatoren.