Netlist Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die Aktie von Netlist wird in verschiedenen Bereichen bewertet und erhält dabei insgesamt keine guten Bewertungen. Betrachten wir zunächst die Dividende, so liegt diese bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten (11651,5 %) als sehr niedrig einzustufen ist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, sowohl auf 50- als auch auf 200-Tage-Basis. Dabei liegt der längerfristige Durchschnitt bei 2,86 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 1,22 USD liegt, was zu einer Abweichung von -57,34 Prozent führt. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt (1,43 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von -14,69 Prozent. Daraus resultiert eine negative Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Netlist-Aktie liegt bei 56, was zu einer neutralen Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine neutrale Bewertung, da der RSI bei 49,03 liegt.

Schließlich wird die Aktie auch in Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet eingestuft, da das KGV mit 470 insgesamt 924 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten".

Aufgrund dieser Bewertungen erhält die Netlist-Aktie in der fundamentalen Analyse ebenfalls die Einstufung "Schlecht". Insgesamt wird die Aktie also in verschiedenen Bereichen negativ bewertet.