Netlist Aktie: Der absolute Knall!

Der Vergleich der Aktienkurse zeigt, dass Netlist in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,33 Prozent erzielt hat. Im Gegensatz dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt um -3,6 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -18,72 Prozent im Branchenvergleich für Netlist bedeutet. Der Sektor "Informationstechnologie" hatte eine mittlere Rendite von 0,11 Prozent im letzten Jahr, wobei Netlist 22,44 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Fundamentaldaten beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 470, was 497 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektronische Geräte und Komponenten) von 78 liegt. Aus dieser Sicht ist die Aktie überbewertet und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Netlist liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Differenz zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche beträgt -11569,63 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv in Bezug auf das Unternehmen Netlist. Die Diskussion war an sechs Tagen von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Netlist. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.